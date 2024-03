Tunisie: 35 blessés dans une explosion dans un dépôt d'une société pétrolière

Trente-cinq personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, dans une explosion survenue jeudi dans un dépôt d'une société pétrolière publique dans la banlieue sud de Tunis, a indiqué la Protection civile.

"Vers 06H15 (locales), une fuite de gaz a provoqué l'explosion de bouteilles de gaz (à usage domestique) dans l'enceinte d'une société d'exploitation et de distribution de gaz dans la zone pétrolière à Radès", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la Protection civile, Moez Triaa.

Les blessés, tous des employés de cette société, souffrent de brûlures de premier et deuxième degrés et ont été hospitalisés. Quatre d'entre eux sont en réanimation, a ajouté M. Triaa.

Dans un communiqué, le ministère de l'Industrie, des mines et de l'énergie a indiqué de son côté que "l'incendie qui s'était déclaré dans un dépôt de gaz de la société nationale de distribution pétrolière Agil (...) a Radès, a été maîtrisé".

Une enquête a été ouverte pour déterminer "les circonstances de cet incident", a ajouté le ministère sans préciser l'ampleur des dégâts.

Agil, plus importante entreprise de distribution de carburant en Tunisie, commercialise des produits pétroliers et des dérivés. Elle possède un réseau de plus de 250 stations-services sur l'ensemble du territoire.