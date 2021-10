Tunisie: démonstration de force de plus de 5.000 partisans du président Saied

Aux cris de "Nous sommes tous Kais Saied!", plus de 5.000 partisans du président tunisien sont descendus dimanche dans la rue pour appuyer son coup de force par lequel il s'est arrogé les pleins pouvoirs en disant vouloir "sauver" la Tunisie.

A Tunis, les manifestants, chiffrés selon des observateurs à environ 3.000, se sont rassemblés sur l'avenue Bourguiba, l'artère principale du centre de la capitale.

Brandissant des drapeaux nationaux et des portraits de Kais Saied, ils ont scandé "Le peuple veut la dissolution du Parlement", "Nous sommes tous Kais Saied, Nous sommes tous la Tunisie", ont constaté des journalistes de l'AFP.

Selon des médias locaux, un millier de personnes ont défilé dans la grande ville industrielle de Sfax (centre-est) et autant dans la cité balnéaire de Sousse (centre-est). Les pro-Saied ont aussi manifesté par centaines à Tataouine, ville proche des sites pétroliers, et par dizaines à Kairouan (centre) et Gabès (sud).

"Saied veut instaurer des réformes et nous l'appuyons", a déclaré à l'AFP Noura ben Fadhel, une fonctionnaire d'une quarantaine d'années active dans des ONG.

"Je suis venue appuyer le changement et mettre fin à la dégradation actuelle, on en a marre, ça fait 10 ans et ça suffit!", a ajouté cette manifestante à Tunis, en réclamant "des solutions pour l'emploi" dans un pays où le chômage est passé de 15 à près de 18% sous l'effet de la pandémie de Covid-19.

Déployées en grand nombre sur l'avenue Bourguiba, les forces de sécurité ont formé une protection autour des manifestants rassemblés devant le Théâtre municipal.

Beaucoup brandissaient des banderoles assurant que "le peuple veut une révision de la Constitution" ou "Saied, porte-parole officiel du peuple".

- "Système à la morgue" -

Après des mois de blocage politique, M. Saied a annoncé inopinément le 25 juillet le limogeage du Premier ministre, le gel du Parlement et qu'il s'octroyait aussi le pouvoir judiciaire. Il a affirmé agir dans le but de "sauver" d'un "péril imminent" le pays, en proie à une grave crise économique.

Le président a été critiqué par des ONG tunisiennes et internationales et par la puissante centrale syndicale UGTT, co-lauréate du Nobel de la Paix 2015, pour "un accaparement du pouvoir". Les militants ont dit craindre pour le respect des droits et libertés.

Mais pour Elyes Ouni, 28 ans, membre de la campagne de M. Saied à Kairouan (centre) pour la présidentielle de décembre 2019, "le 25 juillet a mis fin à un système défaillant. Maintenant il est à la morgue et aujourd'hui on va l'enterrer".

Il a appelé le président à une "dissolution définitive du Parlement", qui "doit assumer la responsabilité de la détérioration du pays".

Une manifestation contre le coup de force du président était prévue dimanche à Tunis mais elle n'a finalement pas eu lieu. Il y a une semaine, quelque 2.000 personnes avaient manifesté pour exprimer leurs craintes d'un retour à la dictature de Zine el Abidine Ben Ali, renversé par la révolution de 2011.

- "Cache-misère" -

Le 22 septembre, M. Saied a officialisé ses pleins pouvoirs par des "mesures exceptionnelles" promulguées par décret qui prolongent la suspension du Parlement. Elles lui permettent aussi de légiférer par décrets, de présider le Conseil des ministres et de modifier les lois.

Même s'il n'a donné aucun délai, ces mesures sont théoriquement provisoires, le temps d'adopter des "réformes politiques", dont des amendements à la Constitution de 2014.

M. Saied considère ce texte, à l'origine d'un régime hybride, comme trop déséquilibré en faveur du Parlement. Cet expert en droit constitutionnel, élu après une campagne anti-système, n'a jamais caché son hostilité aux partis, notamment à sa bête noire, le parti d'inspiration islamiste Ennahdha qui dominait le parlement suspendu.

Après deux mois de vacance à la tête du gouvernement, le président a nommé la semaine passée une femme, Najla Bouden, pour former un cabinet.

Dimanche, un député et un présentateur d'une télévision considérée comme proche des islamistes ont été arrêtés après avoir critiqué la nomination de Mme Bouden, qualifiée d'"alibi" et de "cache-misère" pour masquer "un coup d'Etat".