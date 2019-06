Tunisie : deux attentats suicides dans la capitale Tunis

C'est un fourgon de police qui était visé. L'explosion a eu lieu rue Charles de Gaulle, non loin de la principale avenue de la capitale tunisienne. Non loin également de l'ambassade de France. Le dernier bilan fait état d'un policier tué (source correspondante TV5MONDE), plusieurs autres blessés. Un policier et trois civils ont été touchés.



Une seconde attaque est signalée en fin de matinée. "A 11 h, une personne s'est faite sauter devant la porte arrière " du complexe de Gorjani où sont regroupées la Garde nationale et la police judiciaire a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement tunisien donne un bilan de 4 blessés parmi les policiers.