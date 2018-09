Tunisie : inondations meurtrières dans la péninsule du Cap Bon

Cet homme a été repêché de justesse.



Les voitures dérivent, un immense torrent d'eau boueuse s'est formé sur la route.



Des pluies diluviennes se sont abattues sur le Cap Bon. Il a plu l'équivalent de 6 mois de précipitations en quelques heures. L'eau est monté par endroit à un mètre 70.



En quelques minutes, les flots ont tout emporté sur leur passage.... véhicules, routes, ponts, habitations.



Quatre personnes ont perdu la vie. Deux hommes âgés et deux jeunes soeurs d'une vingtaine d'années.



Dans les rues de Nabeul.... les commercants découvrent les dégats au petit matin....

L'heure est maintenant au nettoyage.



Les réseaux téléphoniques sont encore coupés dans une partie de la péninsule. Et beaucoup ont tout perdu.



Le Premier ministre s'est rendu sur place ce dimanche pour rencontrer les sinistrés.



Les habitants reprochent aux autorités de ne pas entretenir les systèmes d'évacuation et les oueds, ces lits de rivières sont souvent surchargés de branchages et de déchets. L'eau ne peut pas s'écouler.