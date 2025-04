Tunisie: jusqu'à 66 ans de prison pour des opposants jugés pour "complot" contre l'Etat

L'avocate Dalila Mssadek (c), soeur du juriste Jawhar Ben Mbarek (c) et membre du comité de défense des détenus accusés de "complot contre la sécurité de l'Etat", fait le signe de la victoire devant le palais de justice de Tunis, lors de la reprise du procès de dizaines d'opposants tunisiens, le 11 avril 2025