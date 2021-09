Tunisie : Kaïs Saïed a moins de 100 jours pour trouver 2,4 milliards de dollars pour le budget de l'État

Le coup de force constitutionnel du président Kaïs Saïed va t-il mettre en péril l'avenir financier de l'État tunisien ? Le pays a besoin de 2,4 milliards de dollars pour boucler son budget 2021. Des négocations avaient lieu entre Tunis, le FMI, la Banque mondiale et le Trésor américain. Mais depuis le 25 juillet la Tunisie n'a plus de gouvernement et le Parlement ne se réunit plus. Les négociations sont aujourd'hui gelées.