Tunisie : Kaïs Saïed procède à un vaste remaniement ministériel

Le président tunisien Kais Saied a procédé dimanche à un vaste remaniement ministériel sans donner d'explications, à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle.

Tingshu Wang/Pool Photo via AP

Ce remaniement surprise comprend le remplacement de 19 ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de la Défense, et de trois secrétaires d'Etat, après le limogeage début août du Premier ministre, qui n'a pas été remplacé depuis.

"Ce matin (...) le président de la République a décidé de procéder à un remaniement ministériel", a annoncé la présidence dans un communiqué.

M. Saied, 66 ans, démocratiquement élu en 2019, s'est accaparé tous les pouvoirs lors d'un coup de force le 25 juillet 2021, et est depuis accusé de dérive autoritaire par l'opposition et ses détracteurs.

Il brigue aujourd'hui un second mandat présidentiel dans le cadre de ce qu'il a qualifié de "guerre de libération et d'autodétermination" visant à "établir une nouvelle république".

(Re)lire Tunisie : le président Kaïs Saïed brigue un nouveau mandat

Face à lui lors de cette présidentielle prévue le 6 octobre, les deux autres candidats sont Zouhair Maghzaoui, un ex-député de la gauche panarabe, et un industriel quadragénaire, Ayachi Zammel, chef d'un parti libéral.

"Empêchés de se présenter"

Mardi, l'ONG Human Rights Watch (HRW) avait affirmé qu'"au moins huit candidats potentiels ont été poursuivis en justice, condamnés ou emprisonnés" et, de facto, "ont été empêchés de se présenter".

Il s'agit notamment des dirigeants de l'opposition Issam Chebbi et Ghazi Chaouachi, et de la cheffe du Parti destourien libre Abir Moussi, un figure de l'opposition nostalgique des anciens régimes de Habib Bourguiba et Zine El Abidine Ben Ali.

Tweet URL

"Après avoir emprisonné des dizaines d'opposants et de militants de renom, les autorités ont écarté presque tous les concurrents sérieux de la course à la présidence, réduisant cette élection à une simple formalité", a déclaré Bassam Khawaja, directeur adjoint de la division Moyen-Orient/Afrique du Nord pour HRW.

Plusieurs candidats s'étaient notamment plaints d'avoir été entravés sur le plan administratif pour obtenir les formulaires de parrainages ainsi qu'un extrait de casier judiciaire.

Concentration du pouvoir

Le 8 août, les services du président avaient annoncé le limogeage du Premier ministre Ahmed Hachani, sans donner d'explications officielles.

Après s'être octroyé les pleins pouvoirs, M. Saied a révisé la Constitution pour substituer au régime parlementaire en vigueur, un système ultra-présidentialiste où le Parlement n'a pratiquement plus de pouvoirs.

Le président tunisien Kaïs Saïed assiste à une cérémonie de signature avec le président chinois Xi Jinping au Grand Hall du Peuple à Pékin, le 31 mai 2024. Tingshu Wang/Pool Photo via AP

Il a, en outre, selon ses opposants, démantelé la plupart des institutions de contrepoids instaurées depuis l'avènement de la démocratie et la chute de la dictature de Ben Ali en 2011, dans le sillage du Printemps arabe.