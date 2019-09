Tunisie : l'ex-président Zine el-Abidine Ben Ali est mort

La semaine dernière, vendredi 13 septembre, son avocat avait indiqué que l'ex-président tunisien était « malade ». Une information qui confirmait des rumeurs jusqu'alors démenties à plusieurs reprises.



Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed, candidat à la présidentielle, avait alors déclaré qu'il autoriserait l'ancien président Ben Ali à rentrer au pays si les rumeurs sur son état de santé critique étaient avérées. "Je donnerais mon feu vert pour son retour. C'est un cas humanitaire ", avait-il déclaré.

Ben Ali mort en Arabie saoudite

Son décès a finalement été annoncé sur Facebook par son avocat ce jeudi 19 septembre après-midi puis confirmé par le ministère des Affaires étrangères.



Zine el-Abidine Ben Ali est décédé à 83 ans en Arabie saoudite où il vivait en exil depuis sa chute en 2011. La justice tunisienne réclamait depuis 2012 l'extradition du président déchu condamné par contumace à plus de 100 ans de prison pour différentes affaires.

La fuite de Ben Ali

Le 14 janvier 2011, le "raïs" fuit son pays après 23 ans au pouvoir à l'issue d'une révolte populaire déclenchée par l'immolation par le feu en décembre d'un vendeur ambulant de Sidi Bouzid (centre-ouest), excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Le soulèvement fait 338 morts et plus de 2 100 blessés.



Cette révolution met un terme au pouvoir du président aux cinq mandats. A la tête du pays depuis 1987, il a succédé à Habib Bourguiba écarté pour « sénilité ».