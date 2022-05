Tunisie: l'UGTT, la centrale syndicale, rejette le dialogue proposé par Kaïs Saïed

La puissante centrale syndicale tunisienne UGTT a mis en garde mercredi le gouvernement contre toute "réforme douloureuse" dans le cadre d'un nouveau prêt du Fonds monétaire international (FMI).

La Tunisie est au bord de l'asphyxie financière et en grave difficulté économique, avec une dette de plus de 100% du PIB, une forte inflation (plus de 6%), une croissance faible (autour de 3%) et un chômage élevé (plus de 18%).