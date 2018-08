Tunisie : la réforme pour l'égalité devant l'héritage divise

Ils sont descendus dans la rue pour fêter la journée de la femme et soutenir des réformes sociétales pour l'égalité et les libertés individuelles. Dépénalisation de l'homosexualité, abolition de la peine de mort ou encore l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage.

J'ai la foi en la femme tunisienne. Je sais très bien que la femme tunisienne saura défendre ses droits. Elle saura s'imposer dans la société tunisienne et dans le monde. Lina Ben MHENNI, blogueuse et journaliste tunisienne

L'objectif, c'est que les choses changent dans mon pays, que la situation de la femme s'améliore et qu'il n'y ait plus d'écart entre les deux sexes. Meriem Zoubayda, manifestante pro-réformes

Un écart qui persiste dans la loi tunisienne, fondée sur le droit islamique. En matière de succession par exemple, en règle générale, un homme hérite le double d'une femme. Un projet de loi propose de rétablir l'équilibre.

Impossible pour les associations religieuses du pays qui jugent ce texte dangereux, contraire aux préceptes de l'islam. Dimanche, des milliers de Tunisiens sont d'ailleurs descendus dans la rue pour s'y opposer.

Nous appellons le président de la République, le père de tous les Tunisiens, à soutenir la religion de Dieu afin qu'il ne fasse pas adopter ces lois. Samir, manifestant anti-réformes

Mais la réforme a les faveurs du président, qui a tenu à afficher son soutien officiel ce lundi. Beji Caid Essebsi en a profité pour décorer Bochra Bel-haj Hamida, la présidente de la commission des libertés individuelles et de l'égalité, à l'origine de la réforme.

Je propose de faire de l'égalité dans l'héritage une loi. Si Dieu le veut Monsieur le Président du Parlement, quand cette loi arrivera à vous, vous vous y pencherez avec un esprit ouvert car il s'agit d'un projet pour l'avenir, pour l'avenir de la Tunisie et j'espère qu'il unira les gens. Beji Caid Essebsi, président de la Tunisie

Le parlement votera-t-il ce texte? Au delà des lenteurs et des clivages politiques au sein du législatif tunisien, peu d'élus ont pris pour l'heure le risque de s'exprimer clairement sur le sujet... Sans compter qu'Ennahda, parti islamiste, y est majoritaire.