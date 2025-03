Tunisie: le président Saied congédie son Premier ministre

Par Aymen JAMLI et Françoise KADRI

Le président tunisien, Kais Saied, a limogé son Premier ministre, Kamel Madouri, dans la nuit de jeudi à vendredi, moins de huit mois après l'avoir nommé, et a désigné la ministre de l'Equipement, Sarra Zaafrani Zenzri, pour le remplacer.

Mme Zaafrani, ingénieure en génie civil de formation et haute fonctionnaire, prend ses fonctions au moment où le pays traverse de graves difficultés économiques et financières, et est en outre critiqué par l'ONU pour l'emprisonnement d'opposants.

Aucune explication officielle n'a été fournie au départ de M. Madouri. Il s'agit du quatrième limogeage, sans autre forme de procès, d'un chef du gouvernement en Tunisie depuis le coup de force de M. Saied à l'été 2021.

Comme elle a coutume de le faire, la présidence a annoncé le limogeage de M. Madouri très tôt vendredi, dans un communiqué laconique sur Facebook.

Sans un mot pour son désormais ex-Premier ministre, M. Saied a insisté auprès de Mme Zaafrani sur la nécessité de mieux coordonner "le travail gouvernemental" et de chercher à dépasser "les obstacles pour réaliser les attentes du peuple tunisien".

Le président avait laissé transparaître son mécontentement ces dernières semaines, exhortant ses ministres à passer aux actes.

Responsabilités

Dans un discours pendant une réunion du Conseil de sécurité nationale, publié juste avant l'annonce du limogeage, M. Saied a affirmé qu'"il (était) temps que tout dirigeant soit entièrement tenu pour responsable (de ses actes, ndlr), quel que soit son poste".

Il a par ailleurs jugé suspects une série de mouvements sociaux et d'immolations par le feu avant le mois de ramadan, qui a commencé début mars.

"Tout cela a coïncidé avec le début du procès des accusés dans l'affaire du complot contre la sûreté de l'Etat", a-t-il lancé.

"Pas besoin d'en dire plus", a-t-il lâché.

Le Premier ministre tunisien Kamel Madouri à l'Assemblée nationale, le 21 octobre 2024 à Tunis AFP/Archives

Des dizaines de personnes, dont certains des plus grands noms de l'opposition en Tunisie, sont jugées dans le cadre de ce procès qui a débuté le 4 mars et a été dénoncé comme "politique" par les militants des droits humains.

Depuis le coup de force de M. Saied le 25 juillet 2021, que ses opposants qualifient de coup d'Etat, ONG tunisiennes et étrangères déplorent une régression des droits et des libertés en Tunisie, pays berceau du Printemps arabe.

Kais Saied avait à l'époque limogé son Premier ministre et gelé le Parlement. Il a depuis révisé la Constitution pour réinstaurer un régime ultra-présidentiel où il dispose de facto de tous les pouvoirs.

En août 2024, il avait procédé à un vaste remaniement lors duquel il avait nommé M. Madouri, un ancien haut fonctionnaire spécialiste des affaires sociales.

Il avait aussi changé 19 ministres, justifiant sa décision par des impératifs de "sûreté nationale".

Début février, il a sèchement renvoyé, en pleine nuit, sa ministre des Finances, la remplaçant par une magistrate.

Croissance poussive

Mme Zaafrani, 62 ans, devient la deuxième femme à diriger le gouvernement en Tunisie après Najla Bouden, Première ministre d'octobre 2021 à août 2023.

Mme Bouden avait été limogée dans une période de pénuries en particulier de pain dans les boulangeries subventionnées, et remplacée par un ancien cadre de la Banque centrale, Ahmed Hachani, lui-même substitué l'été dernier.

Jusqu'à sa nomination comme ministre de l'Equipement en 2021, Mme Zaafrani a dirigé, au sein du même ministère, la division chargée de la construction des autoroutes, où elle négociait notamment avec les bailleurs de fonds.

M. Saied a été réélu le 6 octobre 2024 à une écrasante majorité des voix (plus de 90%) dans un scrutin toutefois marqué par une très faible participation de moins de 30%.

La Tunisie traverse une profonde crise économique, avec une croissance poussive de 0,4% en 2024, un taux de chômage de 16% et une dette équivalent à environ 80% de son Produit intérieur brut (PIB).

Très proche de l'Algérie voisine, qui soutient la Tunisie par des crédits et des envois d'hydrocarbures à prix d'ami, M. Saied a rompu il y a plus d'un an des négociations entamées avec le Fonds monétaire international (FMI) qui avait proposé un prêt de 2 milliards de dollars en échange d'une série de réformes, notamment dans les subventions étatiques aux produits énergétiques.