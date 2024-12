Tunisie: les avocats de l'opposante Sihem Bensedrine demandent sa libération

Sihem Bensedrine, alors présidente de l'Instance Vérité et Dignité (IVD), le 14 décembre 2018 à Tunis

Le comité de défense de Sihem Bensedrine, l'ancienne présidente de l'Instance Vérité et Dignité (IVD), instaurée après la Révolution de 2011 en Tunisie, en détention depuis août, a appelé mercredi la justice à faire preuve d'impartialité et à la libérer.

Mme Bensedrine est poursuivie dans sept affaires pour notamment "corruption financière" et "falsification" présumée du rapport final de l'IVD publié en 2020, a indiqué à la presse son avocat Fathi Rabii, en précisant qu'elle est en détention uniquement pour ce dossier.

Il s'agit d'"une affaire montée de toutes pièces pour des raisons politiques", a estimé un autre avocat, Me Abderraouf Ayadi, affirmant que les poursuites à l'encontre de Mme Bensedrine sont toutes liées à sa position d'opposante. "La magistrature aujourd'hui en Tunisie est aux ordres", a-t-il assuré.

Depuis septembre, les avocats ont déposé des demandes pour sa libération mais "jusqu'à ce jour nous n'avons reçu aucune réponse", a dit Me Ayadi.

Le comité de défense a réclamé "l'annulation de (toutes les) représailles judiciaires qui la ciblent et ce, en violation des garanties légales assurant l'immunité des membres de l'IVD dans l'exercice de leur mission".

Créée en 2014, dans le sillage de la révolte ayant mis fin à la dictature en 2011, l'IVD était chargée de répertorier les violations commises par des représentants de l'Etat entre 1955 et 2013, une période qui couvre la présidence de l'autocrate Habib Bourguiba (1957-1987), de son successeur Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011), mais aussi les troubles post-révolutionnaires.

Après la fin de son mandat en 2018, l'IVD a rédigé un volumineux rapport qui a été publié au Journal officiel en 2020.

Elle-même victime d'exactions sous l'ancien régime, Mme Bensedrine est soupçonnée d'avoir perçu un pot-de-vin pour ajouter au rapport un paragraphe accusant la Banque Franco-Tunisienne (BFT) de corruption, des soupçons qu'elle a toujours rejetés.

Des experts indépendants des droits de l'Homme mandatés par l'ONU avaient appelé en août la Tunisie à garantir "un procès équitable", estimant que son arrestation pourrait "s'apparenter à un harcèlement judiciaire".

"L'arrestation de Mme Bensedrine soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect du droit à la liberté d'opinion et d'expression en Tunisie et a un effet dissuasif sur les journalistes, les défenseurs des droits humains et la société civile en général", avaient ajouté les experts dans un communiqué diffusé à Genève.