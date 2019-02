Tunisie : prison à vie pour sept accusés dans les procès du Bardo et de Sousse

Il y a presque quatre ans, le musée du Bardo, au lieu du tourisme, est la cible d'un attentat. Les images de vidéo-surveillance diffusées par les autorités, montrent deux terroristes, armés de leurs kalachnikovs.



Le bilan est lourd : 22 morts, dont un agent de sécurité tunisien et des touristes étrangers, et des dizaines de blessés. Les tireurs sont abattus par les forces de sécurité. Cet attentat sera le premier à être revendiqué par le groupe Etat islamique en Tunisie.



Deux mois plus tard, un nouveau drame s'abat sur le pays : un étudiant ouvre le feu sur une plage et un hôtel de la ville de Sousse sur le littoral tunisien. Il tue 39 personnes avant d'être abattu par les forces de l'ordre.



Selon des médias locaux, le cerveau présumé des deux attentats aurait été tué en 2016 dans un raid américain en Libye.



Après une dizaine d'audiences réparties sur un an et demi, la justice tunisienne a condamné sept accusés, des jihadistes tunisiens, à la prison à perpétuité. 27 autres accusés ont été acquittés. Le parquet a décidé de faire appel de ce jugement.