Un an après le coup d’État au Gabon, Pedro Sanchez en visite sur le continent africain : le Récap’ Afrique de la semaine

Changement à la tête des plus grosses fortunes d’Afrique. Le classement du Bloomberg billionnaires index du 28 août redistribue les cartes. Après plus d’une décennie de règne, Aliko Dangote cède la première place au Sud-Africain Johann Rupert. Ils sont six milliardaires africains dans le top 500 des plus grosses fortunes de la planète. Ils combinent ensemble près de 65 milliards de dollars.