Un an après le drame de Melilla, un forum social maghrébin condamne la politique migratoire de l'UE

Réunis à Nador au nord du Maroc un an après la mort de dizaines de migrants tentant d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla le 24 juin 2022, des militants des droits humains condamnent la politique migratoire de l'Union européenne lors du 5e Forum Social Maghrébin sur les migrations.

Des militants des droits humains au Maghreb ont condamné la politique migratoire de l'Union européenne (UE) lors d'une rencontre au Maroc, un an après la tentative meurtrière d'entrée en force de migrants dans l'enclave espagnole de Melilla, via la ville de Nador.

Réunis dans cette dernière, dans le nord du Maroc, les participants au Forum social maghrébin sur les migrations (FSMM) ont dit "refuser les pressions européennes pour l'externalisation des frontières européennes et les expulsions massives des migrants et demandeurs d'asile", selon une déclaration reçue dimanche par l'AFP.

Ils ont également dénoncé "l'approche sécuritaire responsable de nombreux morts et disparus de migrants et demandeurs d'asile" et "le racisme d’État dans la région Euro Maghreb".

Ces militants ont par ailleurs réclamé la mise en place de commissions d'enquête indépendantes afin de "faire la lumière sur les tragédies survenues dans la région maghrébine", notamment au Maroc et en Tunisie.

Le 24 juin 2022, près de 2.000 clandestins originaires principalement du Soudan - pays très pauvre miné par les conflits - avaient tenté de pénétrer à Melilla, en prenant d'assaut la haute clôture grillagée séparant cette enclave espagnole du Maroc.

Selon Rabat, 23 migrants ont trouvé la mort, "tombés de la barrière ou étouffés", lors de cette tentative d'intrusion.

De son côté, le FSMM fait état de "27 morts, de dizaines de disparus et de centaines de blessés", tandis que l'ONG Amnesty International évoque au moins 37 morts et 76 personnes portées disparues.

Dans sa déclaration de Nador, le Forum social maghrébin réitère son "rejet du nouveau Pacte européen (sur la migration et l'asile, NDLR) et de toutes les politiques de restriction du droit à la circulation", alors que les 27 Etats-membres ont trouvé début juin un accord sur une réforme du système d'asile dans l'UE, après de difficiles négociations.

Le FSMM appelle à "l'adoption d'un pacte transnational de solidarité avec les migrants et demandeurs d'asile".

La rencontre du FSMM - qui appartient à la mouvance altermondialiste - a rassemblé vendredi et samedi à Nador des militants maghrébins des droits humains, des migrants africains ainsi que des ONG internationales.