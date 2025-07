Un culte des oracles de l'eau: c'est quoi le ngondo, fête traditionnelle du Cameroun, mise à l'honneur par l'Unesco?

Le ngondo, fête traditionnelle des peuples Sawa, a reçu ce samedi 5 juillet son certificat d'inscription au patrimoine immatériel de l'Unesco. Ce culte est pratiqué chaque année par cinq millions de personnes, entre septembre et le premier dimanche de décembre sur le littoral du pays.

Une institution sacrée mise à l'honneur par l'Unesco. Le Cameroun a remis aux représentants de la communauté Sawa (ensemble des populations du littoral camerounais), le certificat officialisant l'inscription du ngondo, au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cet acte a été rendu avant la 47e session du Comité du patrimoine mondial, prévue du 6 au 16 juillet prochain au siège parisien de l'organisation.

Le ministre camerounais des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidoung Mkpatt, remettant le certificat d'inscription du ngondo sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, à son altesse royale Paul Milord Mbappé Bwanga, roi du canton Bélè-Bélè, et président en exercice du ngondo, le samedi 5 juillet 2025, à Douala, au Cameroun. © D.R.

À l’origine, le ngondo est un "culte des oracles de l’eau et des traditions culturelles" organisé par une assemblée en charge notamment de l'invocation des ancêtres et du règlement des litiges de quelque nature qu’ils soient, y compris mystique.

Ce culte, ainsi que les traditions culturelles qui lui sont associées, est pratiqué par l’ensemble des populations Sawa. Cette dernière compte environ cinq millions de personnes, et est constituée de groupes ethnolinguistiques établis le long de la côte camerounaise.

Sur cette photo d'archive, la pirogue du Jengu revient sur les berges du fleuve Wouri, à Douala, au Cameroun, le jour du ngondo, avec le vase sacré et le message que vont décrypter les chefs de cantons et les prêtres et prêtresses. © Mongo Bell

Et comme nous l’explique le politologue camerounais Aristide Michel Menguele Menyengue, dans un article publié en 2023: "Cette assemblée du peuple reçut le nom de ngondo, mot qui sert à désigner en langue duala le cordon ombilical reliant encore le nouveau-né et sa mère, après la délivrance".

Et il ajoute : "De nos jours, le ngondo désigne aussi la fête annuelle du peuple Sawa (…) À Douala, capitale économique du Cameroun où a lieu le culte du ngondo, l’organisation des cérémonies obéit au principe de la rotation entre les six cantons qui se relaient à la présidence tous les deux ans, notamment les cantons Bell, Akwa, Deïdo, Bonaberi, Bakoko et Bassa".

Les régions administratives concernées par ces populations qui utilisent le duala comme langue véhiculaire, sont le littoral, le Sud-Ouest et le Sud. Sur ces vastes territoires, villages et cantons ne partagent pas seulement des liens historiques et anthropologiques multiséculaires, ils ont aussi un même substrat identitaire, culturel et cultuel.

Caravane, Miss ngondo et foire artisanale

La communauté Sawa célèbre annuellement le ngondo entre septembre et le premier dimanche de décembre. À cette occasion, se réunissent alors à Douala les chefs de canton, les prêtres et prêtresses du culte, ainsi que de nombreux autres acteurs visibles et même invisibles.

Dans sa dimension festive et populaire, le ngondo se traduit par une caravane qui sillonne les villages et cantons Sawa de septembre à novembre, avec des animations artistiques, des compétitions de lutte traditionnelle, un concours Miss ngondo, ainsi qu’une foire artisanale et commerciale.

Les officiants rentrent dans la case sacrée, installée sur les berges du Wouri, à Douala, au Cameroun, en décembre 2022, à l'occasion du ngondo. © Kevin Dibobe Doualla

Quant à la dimension cultuelle et sacrée, elle débute la veille du premier dimanche de décembre. Il y a d’abord une retraite des officiants du culte Jengu sur l’île de Jébalè, située au nord de l’estuaire de Douala, afin de préparer la case, la pirogue et le vase sacrés, tout comme les vœux et doléances à adresser aux divinités.

Une course de pirogue

Le dimanche qui marque la fin de la fête, les communautés Sawa et leurs hôtes se rassemblent sur les berges du fleuve Wouri, pour assister au départ de la course de pirogues, puis à celui de la pirogue sacrée vers le lieu d’immersion du vase.

Puis, un prêtre plonge dans l’eau avec le vase, et ressort quelques temps après avec le message des oracles. Celui-ci est décrypté dans la case sacrée, avant d’être transmis aux chefs de canton, et enfin au grand public.