Un député kenyan abattu, manifestation à Tunis, nouveaux noms de routes à Abidjan, ... le Récap' Afrique de la semaine

🌍 L’actu en bref

À Washington, un avant-projet d’accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est en discussion depuis vendredi 2 mai 2025. Une tentative diplomatique majeure pour mettre fin à deux ans et demi d’escalade militaire dans l’est du Congo, sur fond d’enjeux régionaux et économiques.

Près d’une centaine de partis politiques maliens ont tenu une conférence de presse, ce samedi 26 avril à la Maison de la presse de Bamako, pour dénoncer la menace de dissolution pesant sur eux. Une inquiétude qui fait écho à la mise à l’écart progressive des acteurs politiques observée dans d’autres pays de la région dirigés par le pouvoir militaire, comme le Burkina Faso et le Niger.

🇹🇳 Des centaines de Tunisiens ont manifesté ce 1er mai à Tunis, à l'occasion de la fête du Travail, contre la politique du président Kais Saied et pour demander la libération de personnalités politiques emprisonnées.

Des personnes participent à une manifestation à l'occasion de la Journée internationale du travail sur l'avenue Habib Bourghiba à Tunis, en Tunisie, le jeudi 1er mai 2025. AP Photo/Anis Mili

🇨🇮 La capitale ivoirienne a "décidé de moderniser son système", selon un responsable au ministère de la Construction, Alphonse N'Guessan. Ainsi, plusieurs axes routiers aux noms français sont débaptisés.

Des milliers de personnes bordent la rue où le cortège du président français Georges Pompidou, à gauche, et du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny traverse une rue d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, après l'arrivée du président Pompidou le 7 février 1971. (AP Photo/Jean Jacques Levy)

🇰🇪 Le meurtre d'un député kényan abattu mercredi 30 avril, par balles en pleine rue de la capitale Nairobi semble "prémédité". Selon des éléments recueillis par la police à l'aide à des témoins oculaires, une moto, transportant un conducteur et un passager, s'est arrêtée à côté de la voiture avec à son bord le député, sur la route principale de Ngong, qui traverse la capitale.

📺 Dans le JTA

Le conclave s'ouvre ce 7 mai. 135 cardinaux doivent élire le nouveau pape. Pour la première fois dans l'histoire récente de l'Eglise, les cardinaux africains pourraient réellement peser sur le choix du futur souverain pontife.

Les militaires au pouvoir ont annoncé l'abrogation de la charte des partis politiques. Quelle lecture et quelles conséquences pour les partis d'opposition ? On en parle avec Mamadou Ismaïla Konaté, juriste et ancien ministre malien de la Justice.

Des manifestations se sont tenues dans plusieurs villes du pays en signe de soutien au Président Ibrahim Traoré. Un événement loin d'être anodin, puisque tous les rassemblements sont normalement interdits dans le pays. Une semaine avant cet appel exceptionnel à la mobilisation par le gouvernement burkinabé, les autorités déclaraient avoir déjoué un coup d'Etat.

🎤 L’instant culture

C'est une odyssée sonore et personnelle entre l'Afrique de l'Ouest et la Nouvelle-Orléans qu'il nous fait partager dans son album New African Orleans et le documentaire qui l'accompagne : Tukki, des Racines au Bayou. Entretien avec Alune Wade.

Info sports

🎾 🇨🇮 Eliakim Coulibaly est devenu le premier joueur ivoirien à remporter un tournoi Challenger de tennis, chez lui, à Abidjan.

🎞️ [LeMémo] de la semaine

Ce 28 avril 2025, la proposition de loi relative à la restitution du tambour "Djidji Ayôkwê" à la Côte d’Ivoire est examinée au Sénat français. En 2022, un protocole de restauration rendu nécessaire par les mauvaises conditions de stockage par l'administration coloniale française avait été lancé au Musée du Quai Branly. Une cérémonie de désacralisation du tambour avait été organisée au préalable le 7 novembre 2022 en présence de représentants de la communauté Bidjan. Reportage TV5MONDE d'Agnès Nabat.

📱Sur nos réseaux sociaux

Ce lundi 28 avril, le Sénat français doit examiner un projet de loi pour rendre définitivement le « Tambour parleur » à la Côte d’Ivoire. C’est la fin d’un feuilleton qui dure depuis plus de 4 ans. Où en est-on de la restitution des biens culturels africains ? Plus de 90% du patrimoine artistique du continent se trouve toujours en Europe.

🇺🇸 Droits de douane, décrets, gel de l'USAID... Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche depuis 100 jours. Quelles sont les conséquences de sa réélection sur le continent africain ?

🌍 En 2024, les dépenses militaires mondiales ont atteint un niveau historique : 2 700 milliards de dollars, selon le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

En cause : la multiplication des conflits, notamment en #Europe et au Moyen-Orient. Une hausse sans précédent depuis la fin de la guerre froide.

🪖 Voici les principales infos à retenir de ce rapport 👇

👩 L'humeur de Linda

Linda Giguère revient sur les nouveaux mots qui entrent dans le nouveau Petit Larousse.