Un des derniers fugitifs recherchés pour le génocide au Rwanda est mort en 2002 en RDC

Phénéas Munyarugarama, un des cinq derniers fugitifs recherchés pour leur rôle dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, est décédé en 2002 à l'est de la République Démocratique du Congo, ont annoncé mercredi les procureurs de l'ONU enquêtant sur l'affaire.

Il y a moins d'une semaine, le tribunal onusien avait annoncé que Protais Mpiranya, le fugitif le plus recherché par la justice pour son rôle dans le génocide de 100 jours qui avait causé la mort de 800.000 Tutsi et Hutu modérés, était mort en 2006 au Zimbabwe.

"A la suite d’une enquête difficile et intense, le Bureau du Procureur a pu déterminer que Munyarugarama est mort de causes naturelles le, ou vers le, 28 février 2002 à Kankwala", a indiqué le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI)dans un communiqué.

M. Munyarugarama, lieutenant-colonel des Forces Armées Rwandaises (FAR), fut en 2002 inculpé par le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) de 8 chefs dont ceux de génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crimes contre l’humanité, a précisé le tribunal.

Il lui était reproché d'être responsable de massacres, d’attaques, et de violences sexuelles envers des civils tutsis dans diverses localités de la région de Bugesera (préfecture de Kigali-rural), y compris des attaques ciblant des réfugiés tutsis dans les églises catholiques de Ntarama et Nyamata.

En juin 1994, le suspect s’était enfui avec sa famille au Zaïre, où il avait rapidement rejoint les forces militaires des ex-FAR qui s'y regroupaient pour poursuivre le combat contre le gouvernement rwandais, y compris après le génocide.

Il ne manque désormais "que quatre fugitifs sous la juridiction du Mécanisme", selon le tribunal.

Le décès de Protais Mpiranya été qualifié de "perte pour la justice", par Ibuka, la principale association de rescapés du génocide à Kigali.