"Un espoir concret": le Togo déploie un vaccin contre le paludisme directement à l'échelle nationale, une première en Afrique

Le Togo a débuté ce 1er septembre 2025 une vaste campagne vaccinale contre le paludisme, qui représentait en 2022 encore 60% des motifs de consultation et la première cause de décès infantile. Près de 269.000 enfants vont se voir administrer le vaccin R21/Matrix-M.

Un agent de santé administre le vaccin contre le paludisme R21/Matrix-M à un enfant au centre de santé complet d'Agudama-Epie, à Yenagoa, au Nigéria, le lundi 9 décembre 2024.

"Une étape historique" et un "tournant stratégique", selon les mots de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le Togo a lancé le lundi 1er septembre une vaste campagne vaccinale visant à renforcer sa lutte contre le paludisme. Le pays devient ainsi le 22e pays d'Afrique à déployer le vaccin R21/Matrix-M mais le premier pays du continent à l'administrer directement à l'échelle nationale, en couvrant l'ensemble du territoire dès le lancement.

Objectif? "Renforcer les efforts de lutte contre cette maladie endémique, l'un des principaux fardeaux sanitaires du pays, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans (...) et réduire considérablement les cas graves et les décès liés à la maladie, et ainsi sauver des milliers de vies chaque année", explique l'Organisation mondiale.

Une administration en quatre doses

"L'introduction du vaccin antipaludique au Togo constitue une avancée historique dans la lutte contre cette maladie endémique. Elle ouvre une nouvelle ère de protection pour les enfants de moins de cinq ans, qui représentent la tranche d’âge la plus vulnérable et la plus affectée", ajoute-t-elle. "Ce vaccin apporte un espoir concret".

Chargement du lecteur...

Le vaccin, préqualifié par l'OMS, va être administré en quatre doses: à cinq mois (1ère dose), six mois (2ème dose), sept mois (3ème dose) et 15 mois (4ème dose). Environ 269.000 enfants sont concernés dès la première phase. "Le vaccin sera intégré aux services de proximité, notamment les consultations postnatales et la vaccination de routine, avec une attention particulière portée aux enfants "'zéro dose'".

Les chefs traditionnels et leaders religieux associés

Et d'ajouter: "Les chefs traditionnels, leaders religieux, groupements de femmes et associations locales seront mobilisés pour relayer l’information et rassurer les familles, tandis que radios, télévisions et plateformes numériques renforceront la sensibilisation à grande échelle".

"Il est essentiel de protéger les enfants contre le paludisme, d'où la nécessité d'introduire ce vaccin dans le programme de vaccination de routine. Ce choix reflète la volonté des plus hautes autorités du pays dont la vision est de libérer d’ici à 2030, les communautés et les familles du fardeau du paludisme afin qu’elles puissent contribuer efficacement au développement du pays", a déclaré le Professeur Tchin Darré, Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, réitérant sa la "profonde gratitude" à l’ensemble des partenaires dont l’OMS, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), Gavi, l’Alliance du vaccin, et d’autres partenaires techniques et financiers.

(Re)lirePaludisme : la stratégie des pays africains pour mettre fin aux décès dus à la maladie d'ici 2030

"Le cofinancement de 15% des doses par le gouvernement montre une vraie volonté d’appropriation et de durabilité", a lui déclaré le Dr Mohamed Janabi, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique. "Ce succès témoigne d’un leadership fort, d’une planification rigoureuse et d'un engagement clair pour un déploiement national. Nous saluons les efforts déployés par le gouvernement, qui témoignent d’une ferme volonté de protéger sa population".

"Ce vaccin vient compléter les outils déjà déployés: moustiquaires imprégnées, pulvérisations intra-domiciliaires, chimioprévention chez les femmes enceintes et les enfants, ainsi que le diagnostic et le traitement précoces. Il ne remplace pas ces stratégies, mais les renforce en constituant une barrière supplémentaire contre le paludisme", écrit l'OMS.

"Ce vaccin, ajouté aux autres interventions, permet de réduire significativement la morbidité liée au paludisme. Dans les pays pilotes comme le Kenya, le Malawi et le Ghana, nous avons observé une réduction de 13 % de la mortalité chez les enfants", explique de son côté à nos collègues de RFI, Adidja Amani, responsable de l’introduction de nouveaux vaccins au bureau régional de l’OMS pour l’Afrique