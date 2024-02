Un pourfendeur de la "Françafrique" nommé "envoyé personnel" de Macron en Afrique

Jean-Marie Bockel (g) et Emmanuel Macron au cours d'une cérémonie en hommage aux victimes de la guerre d'Algérie, le 19 mars 2022 au palais de l'Elysée, à Paris

Un pourfendeur de la "Françafrique", l'ex-ministre Jean-Marie Bockel, a été chargé par le président français de discuter avec les pays partenaires africains des nouvelles formes de la présence militaire française sur leur sol, que Paris compte nettement réduire.

L'ancien secrétaire d'Etat à la Coopération du président Nicolas Sarkozy a été nommé "envoyé personnel" d'Emmanuel Macron en Afrique, selon une lettre consultée par l'AFP.

Il aura pour tâche d'"expliquer" aux quatre pays accueillant des bases françaises - Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon et Tchad - "les raisons et les modalités de ces adaptations" prochaines du dispositif diplomatico-militaire français, "tout en étant à l'écoute de leurs besoins" en matière de formation, de coopération et d'équipement, écrit le chef de l'Etat dans cette lettre.

Jean-Marie Bockel devra rendre à l'Elysée ses recommandations en juillet.

Après une série de coups d'Etat au Mali, au Burkina Faso puis au Niger, les juntes militaires qui ont pris le pouvoir dans ces pays ont poussé dehors l'armée française, marquant la fin d'une ère après une décennie d'intervention antijihadiste pour tenter d'enrayer la spirale de violences dans cette région déshéritée.

Dans son discours de Ouagadougou en 2017, le président français avait évoqué un changement de cap pour la France en Afrique, avant d'annoncer en février 2023 une profonde transformation des rapports avec le continent, dans le but de mettre fin aux relations perçues localement comme asymétriques et paternalistes.

Les déconvenues au Sahel ont accéléré la réorganisation de la France qui compte réduire nettement ses effectifs militaires, sauf à Djibouti, au profit d'une présence plus discrète. Les contours de cette réorganisation ont été actés lors d'un conseil de défense en décembre 2023, ont indiqué des sources concordantes à l'AFP.

L'ex-ministre Jean-Marie Bockel avait dû quitter son portefeuille en mars 2008 pour avoir critiqué la "Françafrique", ce système de corruption, de cooptation politique et de chasses gardées commerciales entre Paris et ses anciennes colonies africaines. Ancien sénateur, M. Bockel a perdu son fils Pierre, officier dans l'armée française, dans la collision de deux hélicoptères au Mali en décembre 2019.

Nouveaux acteurs

"L'objectif est de discuter au cas par cas, avec nos partenaires, en fonction de ce que l'on veut y faire et comment on veut le faire", décrypte une source proche du dossier.

Selon elle, la stratégie de la France est de garder "des accès à des infrastructures, comme les ports, et d'avoir des points logistiques d'où il serait possible de se déployer en cas de demande de nos partenaires, en échange de formations".

La France compte actuellement un millier de militaires au Tchad, qui accueille le commandement des Forces françaises au Sahel. Mais cette mission disparaît de fait avec le départ des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ne reste que la coopération bilatérale avec N'Djamena.

"Il est logique de redimensionner le Tchad en fonction de ce qu'on veut faire localement avec les Tchadiens", fait valoir une source proche du dossier.

Des discussions sont en cours, tandis que le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a été reçu fin janvier par le président russe Vladimir Poutine.

Une visite qui n'est pas passée inaperçue alors que la Russie a déjà profité du désengagement français dans plusieurs pays d'Afrique pour apporter un soutien en matière de défense et de sécurité en échange d'influence économique et politique.

"Il y a une question de timing: la France est sous pression dans la région, et dans un contexte de retrait et de désengagement français, le Tchad doit se préparer à toute éventualité, au scénario où la France déciderait de quitter le Tchad", estime Wolfram Lacher, chercheur à l'Institut allemand des Affaires Internationales et de Sécurité.

Au Sénégal, un des pays jusqu'ici parmi les plus stables de la région, la présidentielle vient d'être repoussée au 15 décembre dans la plus grande confusion, ce qui rendra plus délicates les discussions avec la France qui y dispose de 350 militaires.

En Côte d'Ivoire, où la France compte 900 militaires, des élections sont prévues en 2025. Enfin au Gabon, où le président Ali Bongo Ondimba a été renversé le 30 août dernier, 400 militaires français délivrent déjà essentiellement des formations dans la sous-région.

