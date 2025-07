"Un problème d'autorité au Sénégal": Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, la fin de l'idylle?

La relation entre Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, et le président Bassirou Diomaye Faye semble traverser une zone de turbulences, après des années d'alliance politique. Tous les deux été emprisonnés sous le régime de l'ex-président Macky Sall (2012-2024).

= Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko lors de la campagne présidentielle à Dakar le 26 mars 2024

Allié Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont-ils en froid? Lors d’un discours prononcé le 10 juillet, le Premier ministre sénégalais a exprimé publiquement son mécontentement envers le président Bassirou Diomaye Faye.

Celui qui est également le chef du parti au pouvoir lui a reproché un manque d'autorité et de soutien, notamment face aux attaques médiatiques d'opposants et d'activistes, et avait dénoncé un "problème d'autorité" au Sénégal.

Il a également dénoncé un manque de marge de manœuvre pour gouverner et mettre en œuvre les réformes promises, appelant le président à “prendre ses responsabilités ou le laisser gouverner”.

"Il est mon ami"

"Des divergences avec le Premier ministre? Non. Il l'a dit. Il est mon ami", a réagi Bassirou Diomaye Faye lundi soir sur la télévision publique. "Je n'ai aucun conflit avec lui. Je souhaite continuer à m'appesantir sur ce que les Sénégalais attendent de nous, en mettant l'accent sur les solutions à apporter à leurs difficultés".

"Le seul combat qui vaille est le combat contre les difficultés que les Sénégalais endurent". Bassirou Diomaye Faye

Un Premier ministre trop présent ?

Sur TV5MONDE, Tidiane Dioh, consultant international, a vu dans l’attitude adoptée par Ousmane Sonko celle “d’un homme d’État”. “Ce qui m’a frappé, c’est qu’on ne savait pas très bien si c’est le Premier ministre qui s’exprimait ou le chef des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef).”

En effet, ce discours a été prononcé dans le cadre de l’installation du conseil national de son parti.

“Je crois qu'il reproche au président Diomaye Faye de ne pas avoir une politique assez ferme par rapport à ce qu'il considère comme des dérives verbales”, a poursuivi le consultant.

Invité ce lundi du Journal Afrique de TV5MONDE, l’ancien maire-député de Dakar, Barthélémy Dias, estime que Ousmane Sonko cherche à prendre une place pour laquelle il n’a pas de légitimité sur l’échiquier politique sénégalais. “Il doit d’abord rester à sa place et faire preuve de retenue et respecter l’intelligence des Sénégalais qui ne l’ont pas élu”, poursuit le président de “Sénégal bi ñu bokk”.

Un besoin de ligne directrice

Cette altercation survient au moment où le Sénégal se trouve en période de crise économique et où la population a d’importantes attentes vis-à-vis de la justice, de la souveraineté mais aussi de la liberté d’expression.

Badara Gadiaga, chroniqueur sur TFM a été convoqué le 9 juillet 2025 par la Division spéciale de la Cybercriminalité après un échange tendu avec le député du Pastef Amadou Ba à la télévision. La veille, c’était Madiambal Diagne, directeur du journal Le Quotidien, qui a été convoqué pour un tweet sur cet échange médiatique.

“Nous n’accepterons pas en tant que sénégalais que la démocratie sénégalaise soit remise en cause”, martèle Barthélémy Dias. Selon lui, “Bassirou Diomaye Faye doit respecter le choix des Sénégalais qui a été porté au premier tour sur sa modeste personne à 54% pour exercer la charge de président de la république.”

Les tensions entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye révèlent les limites d’un pouvoir partagé, dans un contexte de fortes attentes sociales et économiques. Si le président prône l’apaisement, le Premier ministre affirme son autorité.

Depuis son arrivée au pouvoir, le duo a prôné le souverainisme et le panafricanisme. Mais les nouvelles autorités affirment que leur action politique est limitée par l'état "catastrophique" dans lequel elles disent avoir trouvé le pays.