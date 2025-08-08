Un suspect dans le génocide des Tutsi, extradé de Norvège, est arrivé au Rwanda

Ce vendredi 8 août les autorités rwandaises ont annoncé l'arrivée à Kigali de François Gasana. Il avait été condamné en 2007 à 19 ans de prison pour son rôle dans le génocide des Tutsi au Rwanda mais avait fuit en Norvège.

François Gasana, alias Franky Dusabe, est né en 1972 dans l'ouest du Rwanda. Il se trouvait au Rwanda durant le génocide des Tutsi, affirme le porte-parole du parquet rwandais Faustin Nkusi.

"M. Gasana a été reconnu coupable et condamné en 2007 à 19 ans de prison" in absentia "pour son rôle dans le crime de génocide" par le tribunal communautaire ("gacaca") de Nyange (Ouest), a-t-il précisé dans un communiqué, sans détailler ses crimes.

Maintenant qu'il est au Rwanda, cette condamnation est annulée et François Gasana aura "un nouveau procès", a expliqué Faustin Nkusi à l'AFP, ajoutant qu'un avocat lui avait été proposé à son arrivée à Kigali, qu'il a refusé "car il en avait trouvé un autre".

Le tribunal de district d'Oslo a jugé en septembre 2023 que l'homme pouvait être extradé, une décision confirmée par une cour d'appel en avril 2024. Il était recherché par le Rwanda pour "avoir commis un meurtre lors du génocide de 1994" et a été arrêté en octobre 2022, déclare la police criminelle norvégienne (Kripos).

Le suspect a ensuite formé un recours devant la Cour suprême de Norvège, qui a été rejeté en juin 2024. Les recours du suspect étant épuisés, le ministère de la Justice norvégienne a décidé en février 2025 que l'extradition pouvait avoir lieu, une décision confirmée par le Conseil d'État norvégien.

La Norvège a reçu plusieurs demandes d'extradition de suspects de génocide ces dernières années et fait partie d'une demi-douzaine de pays occidentaux dont les tribunaux ont prononcé des condamnations depuis 2009.

Entre 2005 et 2012, plus de 12.000 "gacaca" à travers le Rwanda ont jugé près de 2 millions de personnes, pour un taux de condamnation de 65%.

Interrogé par l'AFP, Ahishakiye Naphtal, le secrétaire exécutif d'Ibuka, une association de survivants du génocide, a salué "une grande nouvelle" pour sa communauté. "Nous apprécions les efforts des pays qui continuent à extrader des fugitifs du génocide", a-t-il lancé, tout en regrettant la lenteur du processus, "beaucoup de victimes du génocide ayant fini par mourir sans avoir obtenu justice".

Selon le parquet rwandais, sur 1.149 auteurs de génocide inculpés, seulement 62 affaires ont été traitées, dont 31 devant des tribunaux étrangers et autant au Rwanda - hors procédures devant les gacaca -, après que les accusés y ont été transférés.

En mars, les États-Unis ont extradé au Rwanda un autre génocidaire présumé après qu'il eut terminé une peine de prison de quinze ans pour viol.