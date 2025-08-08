Un suspect dans le génocide des Tutsi, extradé de Norvège, est arrivé au Rwanda

Ce vendredi 8 août les autorités rwandaises ont annoncé l'arrivée à Kigali de François Gasana. Il avait été condamné en 2007 à 19 ans de prison pour son rôle dans le génocide des Tutsi au Rwanda mais avait fuit en Norvège.

Le
08 Aoû. 2025 à 16h51 (TU)
Par
TV5MONDE
AFP
Des bijoux et effets personnels ayant appartenu à des victimes du génocide Tutsi au Rwanda sont déposés sur un autel dans la paroisse catholique de Nyamata, le 5 avril 2024.

Des bijoux et effets personnels ayant appartenu à des victimes du génocide Tutsi au Rwanda sont déposés sur un autel dans la paroisse catholique de Nyamata, le 5 avril 2024.

© AP Photo/Brian Inganga
Partager 2 minutes de lecture

François Gasana, alias Franky Dusabe, est né en 1972 dans l'ouest du Rwanda. Il se trouvait au Rwanda durant le génocide des Tutsi, affirme le porte-parole du parquet rwandais Faustin Nkusi.

Voir Génocides des Tutsi : le récit poignant d'un résistant

Chargement du lecteur...

"M. Gasana a été reconnu coupable et condamné en 2007 à 19 ans de prison" in absentia "pour son rôle dans le crime de génocide" par le tribunal communautaire ("gacaca") de Nyange (Ouest), a-t-il précisé dans un communiqué, sans détailler ses crimes.

Maintenant qu'il est au Rwanda, cette condamnation est annulée et François Gasana aura "un nouveau procès", a expliqué Faustin Nkusi à l'AFP, ajoutant qu'un avocat lui avait été proposé à son arrivée à Kigali, qu'il a refusé "car il en avait trouvé un autre".

Le tribunal de district d'Oslo a jugé en septembre 2023 que l'homme pouvait être extradé, une décision confirmée par une cour d'appel en avril 2024. Il était recherché par le Rwanda pour "avoir commis un meurtre lors du génocide de 1994" et a été arrêté en octobre 2022, déclare la police criminelle norvégienne (Kripos).

Le suspect a ensuite formé un recours devant la Cour suprême de Norvège, qui a été rejeté en juin 2024. Les recours du suspect étant épuisés, le ministère de la Justice norvégienne a décidé en février 2025 que l'extradition pouvait avoir lieu, une décision confirmée par le Conseil d'État norvégien.

La Norvège a reçu plusieurs demandes d'extradition de suspects de génocide ces dernières années et fait partie d'une demi-douzaine de pays occidentaux dont les tribunaux ont prononcé des condamnations depuis 2009.

Voir Rwanda : rendre justice et lutter contre l'oubli

Chargement du lecteur...

Entre 2005 et 2012, plus de 12.000 "gacaca" à travers le Rwanda ont jugé près de 2 millions de personnes, pour un taux de condamnation de 65%.

Interrogé par l'AFP, Ahishakiye Naphtal, le secrétaire exécutif d'Ibuka, une association de survivants du génocide, a salué "une grande nouvelle" pour sa communauté. "Nous apprécions les efforts des pays qui continuent à extrader des fugitifs du génocide", a-t-il lancé, tout en regrettant la lenteur du processus, "beaucoup de victimes du génocide ayant fini par mourir sans avoir obtenu justice".

Selon le parquet rwandais, sur 1.149 auteurs de génocide inculpés, seulement 62 affaires ont été traitées, dont 31 devant des tribunaux étrangers et autant au Rwanda - hors procédures devant les gacaca -, après que les accusés y ont été transférés.

En mars, les États-Unis ont extradé au Rwanda un autre génocidaire présumé après qu'il eut terminé une peine de prison de quinze ans pour viol.

Afrique
RWANDA
Rwanda : un génocide en héritage

Dans le même thème - Afrique

Ghana helicoptère
Afrique

Crash d'hélicoptère au Ghana: une enquête ouverte après la mort de 8 personnes, dont deux ministres

Photo officielle du compte Facebook de Maurice Kamto
Afrique

Cameroun: Maurice Kamto dénonce des manœuvres du régime de Paul Biya après le rejet de sa candidature

jtchapter: Diplomatie : l'Algérie réplique aux propos de Macron
Afrique

Diplomatie : l'Algérie réplique aux propos de Macron

Rwanda : un génocide en héritage

jtchapter: Génocides des Tutsi : le récit poignant d'un résistant
Afrique

Génocides des Tutsi : le récit poignant d'un résistant

Afrique

Rwanda : l'ex-médecin Eugène Rwamucyo condamné en France à 27 ans de prison

Génocide des Tutsi

France : Charles Onana jugé pour négationnisme

Hommage

Rwanda : le travail de mémoire

Afrique

Rwanda/Génocide : un collectif d'artistes réalise les portraits des victimes

À la une

Nouvelle étape

Ce que l'on sait du nouveau plan d'Israël pour "prendre le contrôle" militaire de la ville de Gaza

Afrique

Cameroun: Maurice Kamto dénonce des manœuvres du régime de Paul Biya après le rejet de sa candidature

International

États-Unis: la police de l'immigration de Donald Trump veut recruter "10.000 patriotes", un ex-Superman candidat

International

Trump préside à la signature d'un accord "historique" entre Arménie et Azerbaïdjan

International

Washington promet une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président vénézuélien Maduro

Tensions

L'Algérie accuse la France d'avoir aggravé la crise bilatérale

International

"Le Pelé de Palestine", Suleiman al-Obaid tué par l'armée israelienne dans la bande de Gaza

International

Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky

International

Famine à Gaza: l'Égypte répond aux critiques des Frères musulmans et assure avoir repris son aide humanitaire

TERRIENNES

Les photos de Donna Gottschalk, mémoire lesbienne des années sombres aux États-Unis