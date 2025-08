Un symbole fort : le cardinal Fridolin Ambongo, prélat de RD Congo, réélu à la tête des Églises d'Afrique, au Rwanda

Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa et figure de proue de l’Église catholique en Afrique subsaharienne, a été réélu pour quatre ans, ce dimanche 3 août 2025, à Kigali, au Rwanda, à la tête des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar. L'occasion pour le prélat d'appeler à l'arrêt des conflits armés sur le continent.

C'est une confirmation de son aura et de son influence au sein de l'Église catholique sur le continent. Le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa, vient d'être réélu pour un deuxième mandat de quatre ans à la tête des Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Il est l'homme qui représente les Eglises catholiques africaines au sein de la Curie.

Un Symposium à la portée symbolique importante

Le symbole est fort. Un prélat de Kinshasa réélu à Kigali, la capitale du Rwanda, principal soutien du M23. Dès les premières heures de cette rencontre, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu n’a pas manqué de souligner que beaucoup de sang avait coulé dans la région des Grands lacs. Il est temps que le "sang cesse de couler", selon l'homme d'Église.

feu le pape François rencontre les représentants du Symposium des Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar au Vatican, le samedi 7 février 2015. © AP Photo/L'Osservatore Romano, pool

Ce sont plus de 250 évêques, membres de différentes Conférences épiscopales sur le continent et à Madagascar, qui participent à ce symposium placé sous le thème : "Le Christ, source d’espérance, de réconciliation et de paix".

Comme le rapportent nos confrères de Vatican News, le portail d’information du Saint-Siège, l’archevêque de Kinshasa a lancé un appel à l’arrêt des conflits armés qui ensanglantent actuellement le continent, tout en affirmant : "Nous sommes appelés à devenir des artisans de paix, des prophètes d’espoir et des instruments de réconciliation".

L’épiscopat africain entend travailler davantage à apporter sa part pour relever des défis socio-politiques auxquels fait face le continent. Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, archevêque de Kinshasa

De son côté, Mgr Arnaldo Sanchez Catalan, originaire des Philippines et nonce apostolique au Rwanda, s’est félicité de la poursuite des initiatives de paix entre son pays d’accueil et la RDC. "Nous prions pour que cette fois-ci, les pourparlers et les accords de paix aboutissent et apportent une paix durable", a précisé le prélat philippin.

Mgr Fridolin Ambongo Besungu, un homme d’influence

En prélude à ce symposium, le cardinal Fridolin Ambongo Besungu se faisait déjà l’écho des souffrances des populations concernées par le terrorisme au Sahel, la guerre dans l’est de la RDC ou encore les conflits au Soudan et au Soudan du sud. Et à ses yeux, c’est en s’appuyant sur une vision commune structurée que "l’épiscopat africain entend travailler davantage à apporter sa part pour relever des défis socio-politiques auxquels fait face le continent".

Le candidat de l'opposition congolaise à la présidentielle, Martin Fayulu, est béni par Mgr Fridolin Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa, en RDC, le samedi 29 décembre 2018. © AP Photo/Jerome Delay

Membre du Conseil des cardinaux depuis 2020, Mgr Fridolin Ambongo Besungu bénéficie d’une grande influence au sein de l’Eglise catholique. À travers la CENCO, la Conférence épiscopale des évêques de la RDC, dont le rôle de médiateur de la scène politique congolaise est souvent crucial, Fridolin Ambongo s’est engagé en 2019 en faveur d’élections libres et démocratiques.

(Re)lire Qui sont ces cardinaux africains qui veulent changer l'Église ?

Et en janvier 2024, comme de nombreux autres évêques africains, l’archevêque de Kinshasa s’oppose à la bénédiction des couples homosexuels autorisée par feu le pape François. Mais surtout, avec l’offensive du M23 dans l’est de la RDC ces derniers mois, le cardinal Fridolin Ambongo n’a eu de cesse d’appeler à la fin des hostilités.

Cette mission d’apôtre de la paix, Mgr Fridolin Ambongo Besungu entend le poursuivre à la tête du Symposium des Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar. L’assemblée plénière de cette institution est le rassemblement le plus important de l’Eglise catholique africaine.

Fondée en 1969, elle est organisée tous les trois ans, et réunit un nombre important de cardinaux, archevêques, évêques, prêtres, religieux et religieuses, ou encore des fidèles laïcs du continent et d’ailleurs.