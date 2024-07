Un tueur en série arrêté au Kenya, Paul Kagame réélu, les athlètes africains attendus aux JO : le Récap' Afrique de la semaine

🇷🇼 Au Rwanda, Paul Kagame remporte l’élection présidentielle. Selon les résultats provisoires publiés jeudi 18 juillet par la commission électorale, le président rwandais Paul Kagame a été réélu pour un quatrième mandat avec 99,18 % des voix. En juillet 1994, Paul Kagame avait renversé, avec les rebelles du Front patriotique rwandais (FPR), le gouvernement extrémiste hutu instigateur du génocide qui a fait plus de 800 000 morts selon l’ONU, majoritairement des Tutsi. Vice-président puis ministre, il a accédé à la présidence le 24 mars 2000.

🇰🇪 Un tueur en série arrêté au Kenya. La police kényane a annoncé avoir arrêté, lundi 15 juillet, un “tueur en série psychopathe”, qui a avoué avoir tué 42 femmes. Les premiers corps de femmes démembrés ont été découverts vendredi 12 juillet dans le bidonville de Mukuru, dans le sud de la capitale kényane. Collins Jumaisi Khalusha, âgé de 33 ans, a avoué avoir attiré, tué et déposé les 42 corps de femmes sur le site d’une décharge. Selon les premières interrogations, toutes les victimes ont été tuées selon même mode opératoire.

🇳🇬 Au Nigeria, nouvelles mesures prises pour faire face à l’inflation. Le président nigérian Bola Tinubi a décidé de doubler le salaire minimum dans le secteur public en réponse à la hausse du coût de la vie. "Le président Bola Tinubu a approuvé un salaire minimum de 70 000 nairas (40 euros) pour les travailleurs nigérians en promettant de réviser la loi nationale sur le salaire minimum tous les trois ans", a écrit le conseiller média du président nigérian, Bayo Onanuga sur X. Cette augmentation est bien inférieure aux exigences des syndicats qui réclamaient de porter le salaire minimum jusqu’à 250 000 nairas (141 euros). Il y a plusieurs semaines, un vaste mouvement social s'est organisé pour protester contre l'augmentation des prix. Au Nigeria, le niveau de l’inflation a atteint les 34% en mai, selon le bureau national des statistiques.

➖ Une campagne de vaccination contre le paludisme, qui concerne 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois, a commencé en Côte d’Ivoire ce 15 juillet. Or, en pleine campagne, l'ONG Gavi a annoncé le retrait progressif de ses financements en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'Afrique. L'ONG entend mettre en place un plan d'autofinancement du programme de vaccination.

Dans ce pays d'Afrique de l’Ouest, le paludisme est la première cause mortalité. Cette maladie tue quatre personnes par jour, dont trois enfants de moins de 5 ans, selon le ministère ivoirien de la Santé.

➖ Les autorités guinéennes ont attendu dix jours avant de réagir après l'enlèvement de deux leaders du parti d'opposition FNDC. Selon le procureur général, « aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes ».

➖ Au cours d'une attaque du village de Turunga dans l'est de la République démocratique du Congo, trois personnes d'une même famille ont été tuées dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juillet. Les assaillants n'ont pas été identifiés et les autorités locales se sentent impuissantes.

Lors des Jeux olympiques de Tokyo les athlètes du continent africain avaient rapporté 37 médailles. L'Afrique espère faire mieux pour les JO de Paris 2024. Les sportifs africains sont désormais de plus en plus performants dans d'autres disciplines que l'athlétisme comme le taekwondo ou le cyclisme. Retour sur le parcours des grandes têtes d'affiche africaines attendues aux Jeux de Paris 2024.

À l’occasion des Jeux olympiques de Paris 2024, nous vous proposons un article sur l’une des pages les plus glorieuses du sport camerounais : le boxeur Joseph Bessala , premier médaillé olympique camerounais, toutes disciplines confondues. C’était à Mexico, en 1968. Entretien avec l’essayiste et chroniqueur télé camerounais Arol Ketchiemen.

Le Festival Nuits d'Afrique se tient jusqu'au 21 juillet à Montréal. Parmi les stars de cet événement qui célèbrent les musiques du monde : l'artiste congolais Kizaba. Il a mis le feu sur scène lors de son concert ce 16 juillet. Notre envoyé spécial Nicolas Georges l'a rencontré sur place.

[Série] Ils sont Africains et ont marqué l'histoire des Jeux et celle de leur pays. Le premier épisode de notre série sur ces femmes et ces hommes exceptionnels est consacré à Boughera El Ouafi, le marathonien algérien, médaillé d'or des jeux de 1928. Retour sur un destin tragique avec Pierre Desorgues et Lionel Bellon. Épisode 1/5