Une discorde sur le maillot marocain entraîne l'annulation d'un match de foot contre l'Algérie

Un match de football prévu dimanche soir entre l'équipe algérienne USM Alger et l'équipe marocaine RS Berkane a été annulé au dernier moment, a-t-on appris de sources officielles algériennes et marocaines, à cause d'un différend sur le maillot porté par les Marocains.