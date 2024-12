Une maladie inconnue met la RDC en "alerte maximale" avec des dizaines de morts

"Nous sommes en alerte maximale, nous considérons que c'est un niveau d'épidémie que nous devons surveiller", souligne Samuel-Roger Kamba lors d'une conférence de presse à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le phénomène décrit par les autorités sanitaires comme "un événement de santé publique inconnu" est pour l'instant localisé dans la région de Panzi, à quelque 700 km au sud-est de Kinshasa. Les premiers cas ont été détectés fin octobre.

"Dans les centres de santé, on a comptabilisé 27 décès. Et avec l'évaluation menée par le médecin chef de zone dans la communauté, on signale aussi 44 décès", précise le ministre. Il ajoute toutefois que sur ces derniers, "nous ne pouvons pas dire que c'est d'emblée lié au phénomène car il y a d'autres causes possibles".

Précarité généralisée

Dans la région reculée de Panzi, difficilement accessible par une route peu praticable et où les infrastructures sanitaires sont quasi inexistantes, la population vit dans une précarité généralisée, souffrant d'un manque d'accès à l'eau potable et aux médicaments. Le taux de malnutrition (61%) est parmi les plus élevés du pays, a souligné le ministre, rappelant que la région a déjà connu il y a deux ans une grave épidémie de fièvre typhoïde.

(Re)lire Mpox : quels sont les pays africains touchés par la variole du singe ?

Selon les premières données disponibles, la mystérieuse maladie touche particulièrement les plus jeunes, 40% des cas concernant des enfants de moins de cinq ans. Les symptômes sont proches de ceux d'une grippe: fièvre, toux et maux de tête.

Est-ce une grippe saisonnière qui frappe plus durement une population fragile ? S'agit-il d'un nouveau virus ? Les spécialistes ont déjà conclu qu'il s'agit d'une maladie affectant le système respiratoire mais exclu le covid. Des épidémiologistes ont été envoyés sur place pour réaliser des prélèvements.

Mode de transmission inconnu

"Nous ne savons pas si nous avons affaire à une maladie virale ou une maladie bactérienne", a expliqué Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique de RDC lors d'un point de presse en ligne de l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC).

"Nous ne connaissons même pas le mode de transmission", a relevé Jean Kaseya, directeur de l'Africa CDC. Parmi les 27 décès survenus en centres de soins, 17 personnes ont succombé après être tombées en détresse respiratoire, a précisé le ministre de la Santé congolais. Dix sont mortes par manque de transfusion en état d'anémie sévère.

(Re)voir Les cas de Mpox continuent de progresser en RDC

La RDC a déjà été frappée de plein fouet au cours des derniers mois par le virus du mpox avec plus de 1 000 décès. Le pays parmi les plus pauvres de la planète a récemment vu le nombre de cas de cette maladie - anciennement appelée la variole du singe - légèrement diminuer.