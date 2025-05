Une politicienne et avocate kényane défendant un opposant tanzanien arrêtée à Dar es Salaam (porte-parole)

La candidate à la présidentielle de 2027 au Kenya Martha Karua, par ailleurs avocate, qui défend l'opposant tanzanien Tundu Lissu menacé de peine capitale, a été arrêtée dimanche en Tanzanie, d'où elle devrait être expulsée, a-t-on appris auprès de sa porte-parole.

Mme Karua a été "détenue à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam, interrogée pendant trois heures. Son passeport a été confisqué et elle est en attente d'expulsion", a déclaré sa porte-parole à l'AFP.

Le chef de l'opposition Tundu Lissu, inculpé en avril pour "trahison", risque la peine de mort en Tanzanie. Il doit être présenté lundi devant la justice.

Martha Karua, 67 ans, dirigeante du Parti de libération du peuple (PLP) et figure de proue de l'opposition kényane, lors d'une interview à Nairobi le 5 mai 2025. AFP/Archives

L'opposition tanzanienne et les ONG de défense des droits humains accusent le gouvernement tanzanien de la présidente Samia Suluhu de répression politique et de retomber dans les pratiques autoritaires de son prédécesseur John Magufuli (2015-2021), alors que des élections présidentielle et législatives doivent se tenir en octobre.

Critique virulent du Chama Cha Mapinduzi (parti de la révolution - CCM), la formation au pouvoir depuis l'indépendance en 1961, Tundu Lissu avait survécu à une tentative d'assassinat en septembre 2017.

A la tête de Chadema, le principal parti d'opposition, il avait appelé au changement après un raz-de-marée du CCM en novembre dernier lors d'élections locales, qualifiées par l'opposition de scrutin "manipulé".

Martha Karua, ancienne ministre de la Justice kényane, s'est déclarée candidate d'opposition pour la présidentielle de 2027 au Kenya.

Avocate d'opposants emprisonnés en Tanzanie et en Ouganda, deux pays voisins du Kenya, elle dénonce un "recul démocratique" en Afrique de l'Est.