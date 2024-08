Variole du singe, détention de mineurs en Guinée, prison de Makala, Bénin : le Récap Afrique de la semaine

🌍🌡️ L’Union africaine tire la sonnette d’alarme face à la variole du singe qui sévit en Afrique. L’agence de santé de l’Union africaine a déclaré mardi 13 août “une urgence de santé publique”, son plus haut niveau d’alerte face à l’épidémie en cours dans plusieurs pays d’Afrique. Dans le même contexte, l’OMS a déclenché, à son tour, son plus haut niveau d’alerte sanitaire au niveau international.

🇲🇦 🇨🇮 À partir du 1ᵉʳ septembre, les Ivoiriens sont tenus de demander un visa pour rentrer sur le territoire marocain. Une décision prise de concert par les autorités des deux pays. Cette mesure devrait durer deux ans afin de lutter contre la migration irrégulière. Le Maroc est l’un des pays du Maghreb considéré comme un point de transit de milliers de migrants africains qui tentent de traverser la Méditerranée.

🇩🇿 En Algérie, la plupart des incendies déclarés, en Kabylie, la semaine dernière, ont finalement été maîtrisés dimanche 11 août. Plusieurs dizaines d’habitants ont été évacués à l’approche des feux, selon la Protection civile. À partir de vendredi, de nombreux incendies ont éclaté dans le centre-est de la région de Tizi Ouzou. Selon le bilan des services de conservation des forêts de Tizi Ouzou, des centaines d'hectares de végétation ont été détruits par ces incendies.

🇬🇳 Le Haut-commissaire des droits de l’homme de l’ONU a alerté mercredi 14 août sur les conditions de détention des mineurs en Guinée. Selon le rapport, près de 5% des détenus guinéens sont des mineurs. Ces enfants sont détenus pendant plusieurs années sans jugement dans des prisons surpeuplées où les repas sont pauvres et en quantité et en qualité. Le document onusien dénonce “le recours quasi-systématiques” à la détention provisoire des mineurs, le manque d’assistance légale ainsi que l'absence de centres d'accueil et de rééducation adaptés aux jeunes détenus. Entre mars 2023 et juin 2024, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a mené une quinzaine de visites dans des prisons à travers le pays afin de recueillir les témoignages sur lesquels se base le rapport “Ne nous oubliez pas”.

➖ En République démocratique du Congo, la libération de prisonniers se poursuit à la prison centrale de Makala. Samedi 10 août au soir, 527 prisonniers sont sortis du centre pénitentiaire. C'est la deuxième vague en deux semaines. La prison de Makala est surpeuplée et qualifiée de "mouroir" par la société civile.

➖ En août 1944, ils débarquaient sur les plages de Provence pour libérer la France. Les soldats venus majoritairement des anciennes colonies françaises en Afrique reprirent Toulon et Marseille. Une cérémonie a été organisée pour célébrer les 80 ans du débarquement.

➖ Très contagieuse et parfois mortelle, l'épidémie de Mpox a déjà fait 548 morts, depuis 2024, en République Démocratique du Congo, selon le ministère de la Santé. Dans ce camp de réfugiés près de Goma, les enfants et les adolescents sont particulièrement touchés.

➖ Sur l'île de Joal-Fadiouth, au Sénégal, les 8 000 habitants musulmans et chrétiens prêchent le vivre-ensemble.

Ils étaient tirailleurs algériens, tabors marocains ou tirailleurs sénégalais. Et il y a 80 ans ils ont libéré le sud de la France du joug nazi. Retour sur l'histoire de ce débarquement "oublié" et le rôle prépondérant de ces soldats africains.

80 ans du débarquement de Provence : l'apport décisif des soldats africains

Des troupes américaines et alliés en train de débarquer à Toulon le 15 août 1944. AP

Franck Aimé N'dri Kouadio est le premier rameur de son pays à avoir obtenu une qualification pour les Jeux Olympiques. Cet athlète de 24 ans représentait la Côte d'Ivoire, en compagnie d'une trentaine d'autres sportifs nationaux, lors des jeux olympiques de Tokyo. En 2021, Christelle Pire, correspondante TV5MONDE, l'avait suivi le temps d'une journée de préparation, plusieurs semaines avant le début de la compétition. Reportage.

Côte d'Ivoire : en 2021, portrait du 1er rameur ivoirien qualifié pour les JO de Tokyo [LeMémo]

Notre invité est un ancien membre du célèbre orchestre guinéen Bembeya Jazz National, une des formations musicales qui faisait danser toute l'Afrique des années 60 à 80. Depuis, avec sa puissante voix de ténor, Sékouba Bambino s'est lancé dans une carrière solo à succès.

Les Jeux olympiques de Paris 2024, c’est fini ! C’est le moment de faire le bilan des médailles africaines même s’il n’est pas aussi élevé qu’espéré.



Retour sur cette période riche en exploits sportifs et en émotions.

🇧🇯 Le Bénin va donner la possibilité aux afro-descendants du monde entier d’être naturalisés. Une nouvelle loi, qui doit encore être promulguée par le président, Patrice Talon, permettra à toute personne ayant un « ascendant africain, subsaharien déporté dans le cadre de la traite des Noirs et du commerce triangulaire », d’obtenir la nationalité béninoise.



Leur nouveau titre « Toi et moi » est un cri d'amour à la musique. Sur les réseaux sociaux, le duo Mauvais Oeil aime aussi reprendre à sa manière les tubes d'Édith Piaf, Britney Spears, Michel Berger et Raze de Soare, en y incorporant darbouka, kanoun ou violons. Petite escapade musicale.