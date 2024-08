Verdict du procès du 28 septembre, soutien de la France au plan marocain sur le Sahara occidental : le Récap’ Afrique de la semaine

Omar Radi, journaliste et militant, parle au téléphone après avoir été gracié et libéré de prison à Tifelt, Maroc, lundi 29 juillet 2024. Le roi du Maroc Mohammed VI a gracié lundi un groupe de journalistes accusés de crimes sexuels et d'espionnage dans le cadre de poursuites largement condamnées par les défenseurs de la liberté de la presse comme étant des représailles en réponse à des reportages critiques.