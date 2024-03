Vers une intensification du partenariat entre la France et le Sénégal ?

Emmanuel Macron exprime au président élu sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, sa "volonté de poursuivre et d'intensifier le partenariat entre le Sénégal et la France", lors de leur premier entretien téléphonique depuis le scrutin du 24 mars remporté par le candidat antisystème.

Le président français a "réitéré ses chaleureuses félicitations", publiées dès le 25 mars au soir sur les réseaux sociaux à l'annonce de la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Il "a salué le bon déroulement de ces élections et le choix souverain du peuple sénégalais", rapporte l'Elysée.

"Les deux présidents ont enfin évoqué les grands axes de notre coopération bilatérale et la situation régionale", ajoute-t-on côté français. Vainqueur dès le premier tour, le prochain chef de l'État sénégalais, âgé de 44 ans, sera investi le 2 avril. Bénéficiant d'une loi d'amnistie, il est sorti de 11 mois d'emprisonnement dix jours avant l'élection, en même temps que son guide et chef de leur parti dissous Ousmane Sonko.

Une première prise de parole encourageante

Son principal adversaire, le candidat du pouvoir Amadou Ba, a immédiatement reconnu sa défaite. Bassirou Diomaye Faye a assuré le 25 mars que son pays resterait "l'allié sûr et fiable" de tous les partenaires étrangers "respectueux", lors de sa première apparition publique depuis l'annonce de son élection historique.

Une première prise de parole jugée encourageante par la France, ancienne puissance coloniale du Sénégal et son premier partenaire politique et économique. Paris espère maintenir avec lui des relations solides, alors qu'elle vient d'essuyer plusieurs revers dans la région. La France a dû notamment rompre toute coopération militaire avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger.