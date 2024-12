TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 44 s

36e édition du Festival Africolor

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

Le Festival Africolor célèbre sa 36e édition avec Sahravane et une rencontre musicale inédite entre la chanteuse phare du sud algérien, Souad Alsa, et le pianiste cubain, Omar Sosa. Un concert autour des rites et chants de la musique de la région de la Saoura, des chants féminins du désert connectés aux racines afro-cubaines et aux notes jazz d?Omar Sosa.