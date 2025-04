TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

7 min 32 s

"Adjoko", le nouvel album de Laura Prince

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

Fille du Togo et de la France, Laura Prince défend une musique épurée qui parle de ses racines, de ses peines et ses émerveillements. Elle vient de sortir son second album "Adjoko" et sera en concert au New Morning à Paris, le 24 juin.