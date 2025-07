Africa Fashion Up célèbre 5 ans de création africaine à Paris

Clap de fin pour la 5e édition d'Africa Fashion Up à Paris. Du pop-up store "Africa Now" au défilé final au Bridge, l'événement confirme la montée en puissance de la mode africaine contemporaine. A l'origine de cette vision : Valerie Ka, notre invitée, Fondatrice de Share Africa et de cet événement.