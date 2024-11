TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 54 s

« Afrique de l'Est, berceau de l'humanité et d'avenir »

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Bruxelles s'apprête à accueillir un événement dédié à l'Afrique de l'est le 30 novembre prochain : « Afrique de l'Est, berceau de l'humanité et d'avenir ». On en parle avec sa cofondatrice Sarah Ndikumwami.