Afrique de l'Est : des pluies diluviennes touchent la région

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

En Somalie, on évoque au moins 29 personnes mortes et plus de 300.000 déplacés. Au Kenya, le bilan est actuellement de 15 morts.