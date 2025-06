TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

13 min 8 s

Afrique de l'Ouest : quel avenir pour la Cedeao sans les pays de l'AES ?

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest célébrait ce mercredi 28 mai 2025 ses 50 ans d'existence. Le bilan avec la journaliste camerounaise Marie-Roger Biloa et Seidik Abba, journaliste et essayiste nigérien, président du Centre international de réflexions et d'études sur le Sahel.