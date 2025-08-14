TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Afrique du Sud : début du sommet africain des investissements hydriques

Par TV5MONDE GABRIEL PORROMETO

Pour ce sommet africain des investissements dans le secteur de l'eau, l'objectif est de mobiliser des financements pour des infrastructures hydriques et d'assainissement résiliantes face au changement climatique