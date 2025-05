Afrique du Sud : la petite école ambitieuse au coeur d'un township sinistré

L'Académie Kgololo, située à Alexandra, l'un des townships les plus pauvres près de Johannesburg, veut changer les choses. Désormais, les enfants du quartier n'ont plus besoin de partir loin pour étudier et avoir accès à des classes à effectifs réduits où les enseignants connaissent leur prénom.