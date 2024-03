Afrique du Sud : la toute première galerie d'art dans un township historique du Cap

C'est un des plus vieux township du pays, Langa au Cap, et désormais il possède une galerie d'art, afin de rendre accessible au plus grand nombre des œuvres contemporaines. Cet espace, dénommé "16 on Lerotholi", rendait hommage à un des natifs du quartier : le peintre Mongezi Gum.