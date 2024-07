TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 59 s

Afrique du sud : le Cap touchée par des inondations destructrices

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

Plusieurs quartiers de la ville du Cap ont été frappés par des pluies et des vents violents. On compte un mort et un millier d'habitations endommagées. Les autorités locales restent en état d'alerte pour vendredi.