2 min 4 s

Afrique du Sud : le président Ramaphosa devrait conserver son poste

Par TV5MONDE JOSEPHINE KLOECKNER, JEAN-LUC EYGUESIER

Il est président de l'Afrique du sud depuis six ans et devrait le rester. Malgré la perte historique de la majorité absolue pour son parti, le Congrès national du africain (ANC). Le président, Cyril Ramaphosa, devrait conserver son poste, grâce à une coalition avec le principal parti de l'opposition, les libéraux de l'Alliance Nationale, et le parti nationaliste zoulou de l'Inkhata.