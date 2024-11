TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 30 s

Afrique du Sud : l'eau de plus en plus polluée

Par TV5MONDE JOSEPHINE KLOECKNER

En Afrique du Sud, l'eau est de plus en plus polluée à cause des mines, des déchets plastiques et des rejets d'égouts. Un an après une épidémie de choléra qui avait fait 30 morts, de nombreux habitants n'ont toujours pas accès à une eau propre. Reportage dans la province du Gauteng.