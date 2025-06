Afrique du Sud : l'équité à l'emploi divise la coalition au pouvoir

Depuis 2006, Beverly Farms casse les codes du secteur viticole. Dirigée par une équipe 100 % féminine, noire et métisse, l’entreprise s’est imposée sur la scène internationale grâce à des vins reconnus pour leur qualité. Portée par les politiques d’équité, cette success story relance aujourd’hui le débat sur les quotas, l’égalité des chances… et les résistances qu’ils suscitent. Une histoire de saveurs, de luttes, et de transmission.