Afrique du Sud : les toilettes rudimentaires à l'origine de graves accidents

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

Une dalle de béton, un simple trou et une fosse de trois mètres dans laquelle tombent les excréments : les latrines ouvertes sont encore couramment utilisées dans les zones reculées et déshéritées du pays, notamment dans les écoles. Ces toilettes rudimentaires sont décriées car régulièrement à l'origine de graves accidents et même de décès.