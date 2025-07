Afrique du Sud : un ex-policier condamné pour le meurtre d'un militant anti-apartheid

Un tribunal de Pretoria, en Afrique du Sud, a condamné un ancien policier, qui avait reconnu avoir tué un jeune militant anti-apartheid en 1987, à quinze ans de prison. L’homme âgé de 66 ans a été condamné jeudi 10 juillet, par un tribunal de Pretoria lors d'une audience diffusée en ligne par le ministère de la Justice.

Le 24 août 1987, à 2h30 du matin, la police fait irruption dans la chambre de Caiphus Nyoka, jeune étudiant et activiste anti-apartheid, qu’il partage avec trois camarades. "Après l'avoir identifié, ils ont fait sortir les amis de la chambre et lui ont tiré dessus à neuf reprises, a indiqué le parquet sud-africain dans un communiqué, jeudi 10 juillet. Il est décédé sur place des suites de ses multiples blessures par balle."

L'enquête initiale conclut à de la légitime défense, une version que la famille de Caiphus a toujours contestée. Après 37 ans de lutte acharnée, le jeune homme et sa famille obtiennent enfin justice.

Johan Marais, ancien policier du régime d'apartheid, a été reconnu coupable d'avoir tiré une partie des coups fatals cette nuit-là.

Le tribunal de Pretoria a souligné son manque de remords et le fait d’avoir caché la vérité pendant trois décennies. Cet ancien chef d'une unité antiterroriste de la police de l'apartheid a spontanément avoué à la police avoir tiré sur le jeune homme, en 2019 se réveillant à l'hôpital après une tentative de suicide, avait rapporté la presse locale.

Sa victime, âgée de 23 ans, était un responsable syndicaliste noir, connu dans l'est de l'agglomération de Johannesburg pour ses critiques publiques contre l'apartheid.

L’homicide avait fait l'objet d'une enquête par la Commission de vérité et de réconciliation, mise en place en 1996 après la fin du régime raciste.

Marais a plaidé coupable, affirmant qu'il obéissait à des ordres. Cependant, il a refusé de témoigner contre les trois autres policiers impliqués, qui font l'objet d'un procès distinct. Cette condamnation est l'une des premières concernant des crimes commis pendant l'apartheid, marquant un tournant dans la quête de justice pour les victimes de cette période.

Une pression croissante pour la vérité

Depuis plusieurs mois, le parquet a rouvert de nombreux dossiers, longtemps restés dans l'ombre. Sous la pression des familles de victimes, le président Cyril Ramaphosa a mis en place une commission d'enquête pour comprendre les raisons de ces délais. Cette initiative vise à répondre aux attentes des familles qui cherchent des réponses sur la mort ou la disparition de leurs proches.

"Cette condamnation a donc une portée et une résonance", indique le parquet dans son communiqué, "non seulement pour l'État et la société, mais surtout pour les familles des victimes en vue de trouver la paix."

À l'énoncé de la sentence, une vingtaine de personnes arborant des t-shirts aux couleurs du Congrès national africain (ANC, parti ayant lutté contre l'apartheid) et à l'effigie de la victime, Caiphus Nyoka, ont entamé un chant du temps de la lutte contre le gouvernement de la minorité blanche.