Afrique du Sud : un géologue récompensé par le National Geographic

Le
20 Aoû. 2025 à 05h45 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
LAURE DE MATOS
Tebogo Makhubela cherche à dévoiler les secrets de notre planète et de nos origines. Ses recherches se concentrent dans les grottes du Berceau de l?Humanité, un site classé au patrimoine mondial de l?Unesco, près de Johannesbourg.
