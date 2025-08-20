TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 13 s

Afrique du Sud : un géologue récompensé par le National Geographic

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

Tebogo Makhubela cherche à dévoiler les secrets de notre planète et de nos origines. Ses recherches se concentrent dans les grottes du Berceau de l?Humanité, un site classé au patrimoine mondial de l?Unesco, près de Johannesbourg.