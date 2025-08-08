Afrique du Sud: une PDG d'entreprise publique filmée en flagrant délit de corruption par un journaliste

Un journaliste qui enquêtait sur une entreprise publique soupçonnée de malversations, s'est vu offrir par sa PDG, plusieurs milliers d'euros en liquide pour stopper son enquête. Une tentative de corruption flagrante qui a soulevé une vague d'indignation et qui illustre à quel point le fléau est devenu commun dans la nation arc-en-ciel.

Une vidéo choquante, publiée par le journal indépendant Daily Maverick le 6 août, a récemment mis en lumière un scandale de corruption impliquant une entreprise publique sud-africaine. Cette vidéo, devenue virale, montre la PDG et le porte-parole de l'entreprise IDT (Independent Development Trust) tentant de soudoyer un journaliste avec une somme d'argent conséquente.

Ce reportage a suscité une vague d'indignation et soulève des questions cruciales sur l'intégrité des institutions publiques dans un pays où le taux de chômage dépasse les 43%.

EXCLUSIF : Une tentative présumée de corruption d'un journaliste du Daily Maverick filmée

La vidéo montre la PDG de l'IDT, Tebogo Malaka, et son porte-parole, Phasha Makgolane, offrant un sac Dior contenant 60 000 rands en liquide, soit environ 3 000 euros, au journaliste Pieter-Louis Myburgh. Ce dernier, après avoir photographié l'argent, a refusé le pot-de-vin et quitté les lieux. Cette tentative de corruption visait à empêcher la publication d'une enquête en cours sur l'entreprise IDT, qui gère des projets d'infrastructures d'une valeur de 200 millions d'euros par an, notamment la construction d'écoles et de cliniques.

Déjà suspendue pour corruption, la PDG récidive

Ce n'est pas la première fois que l'IDT et sa dirigeante sont sous le feu des projecteurs. Une enquête antérieure du Daily Maverick avait déjà conduit à la suspension de Tebogo Malaka. Cette nouvelle tentative de corruption, filmée par caméra cachée, révèle l'ampleur des pratiques douteuses au sein de l'entreprise. La vidéo a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une indignation généralisée et mettant en lumière la corruption endémique qui gangrène certaines institutions publiques.



Face à l'indignation publique, le ministre des Travaux publics a déposé une plainte contre les deux individus impliqués dans cette affaire. Cette action marque une étape importante dans la lutte contre la corruption en Afrique du Sud, un pays où la transparence et l'intégrité des institutions sont souvent remises en question. Ce scandale souligne l'urgence de réformes pour restaurer la confiance du public dans les entreprises publiques et garantir une gestion éthique des fonds publics.