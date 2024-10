TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 45 s

Afrique : le handisport délaissé et sous-financé ?

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

Après les Jeux paralympiques de Paris, retour sur les défis de l'équipe de cyclisme du Sénégal. Comment améliorer l'accessibilité et la pratique sportive ? On en parle avec Cheick Tidiane Tine, chercheur et auteur d'un rapport sur la question.