Afrique : l'Égypte et l'Éthiopie intègrent les BRICS

Jeudi 24 août, le 15e sommet des BRICS s'est achevé en Afrique du Sud. Cette édition a été marquée par l'intégration de six nouveaux pays. Parmi lesquels deux nations africaines : l'Égypte et l'Éthiopie. Entretien avec Ahoua Don Mello, représentant pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale de l'alliance BRICS.