TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 10 s

Afrique : les défis du streaming musical

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

Quels sont les enjeux et défis autour des écoutes en ligne et de la monétisation pour le continent africain et ses artistes ? Nous en parlons avec Marc-André Niang, directeur Afrique francophone chez Warner Music.